В Самарской области объявили беспилотную опасность

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о введении на территории региона режима «Беспилотная опасность». Соответствующая информация размещена в его сообщении в канале «МАХ».

До этого в Тульской и Пензенской областях объявили режим «беспилотной опасности». Об этом сообщили руководители регионов — Дмитрий Миляев и Олег Мельниченко.

Накануне после атаки Вооруженных сил Украины на территорию Ярославской области произошло возгорание резервуаров с топливом. Глава региона Михаил Евраев отмечал, что, несмотря на то что удалось отразить большую часть ударов украинских беспилотников, в один из промышленных объектов, где находились топливные запасы, «произошло попадание».

Ранее в Черном море, у северного побережья Турции беспилотники атаковали три танкера.