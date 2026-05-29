Беспилотники атаковали три танкера в Черном море

Reuters: суда под флагами Палау и Сьерра-Леоне попали под удар БПЛА около Турции

В Черном море, у северного побережья Турции беспилотники атаковали три танкера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местного судоходного агентства Tribeca.

Агентство уточняет, что дрон ударил по судну James II, которое шло под флагом Палау. Инцидент произошел, когда танкер находился примерно в 80 км к северу от района Тюркели в турецкой провинции Синоп. Помимо этого, в соседнем районе, предположительно, были атакованы зарегистрированные под флагом Сьерра-Леоне танкеры Altura и Velora.

«На место происшествия были направлены спасательные катера», — говорится в материале.

Информация о повреждениях судов не поступала, экипажи не пострадали, отмечает Reuters.

Утром 26 марта в Черном море беспилотники атаковали танкер турецкой компании ALTURA со 140 тысячами тонн нефти. После налета на борту начался пожар. В результате налета экипаж судна не пострадал.

Это не первая атака на танкеры в Черном море за последние месяцы. 14 марта там был атакован греческий танкер Maran Homer. Инцидент произошел примерно в 26 км от Новороссийска. На борту находились 24 члена экипажа (10 греков, 13 филиппинцев и один румын), никто из них не пострадал. Повреждения получил только правый борт судна.

