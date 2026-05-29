Обломки сбитых БПЛА попали в промышленные объекты в Ярославской области

Евраев: в Ярославской области после атаки ВСУ загорелись резервуары с топливом
Stringer/dpa/Global Look Press

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ярославской области загорелись резервуары с топливом. Об этом заявил глава региона Михаил Евраев.

По его словам, в этом граничащем с Московской областью регионе отразили большинство ударов украинских беспилотников, но в один из промышленных объектов с топливом «произошло попадание».

«Возгорание ликвидируют специальные службы», — отметил губернатор.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ночью 29 мая администрации Волгоградской области сообщила, что в Волгограде в результате атаки беспилотников оказался поврежден многоквартирный дом. По данным главы региона, под удар попал жилой дом в Краснооктябрьском районе. Предварительно известно о повреждении остекления балконов. Пострадавших и возгораний не зафиксировано.

Утром 29 мая министерство обороны России заявило, что за ночь над российскими регионами уничтожили 208 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее в Румынии беспилотник врезался в жилой дом рядом с украинской границей.

 
