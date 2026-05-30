В двух российских регионах объявили беспилотную опасность

Станислав Красильников/РИА Новости

В Тульской и Пензенской областях объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили главы регионов Дмитрий Миляев и Олег Мельниченко в своих каналах в мессенджере «Макс».

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Миляев.

Мельниченко также указал, что на территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность».

30 мая правительство Мордовии сообщило, что в республике также была введена беспилотная опасность.

Местных жителей призвали при необходимости звонит по номеру 112.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе была объявлена воздушная тревога.

Накануне Развожаев также сообщал, что в Севастополе утром 29 мая отразили атаку украинских беспилотников.

Ранее в Черном море, у северного побережья Турции беспилотники атаковали три танкера.

 
