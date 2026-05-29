Развожаев сообщил об отражении утренней атаки БПЛА на Севастополь

Развожаев: над Севастополем сбили три украинских беспилотника

В Севастополе утром 29 мая отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале на платформе «Макс».

По словам главы региона, военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата в районе Северной стороны над акваторией моря.

Развожаев отметил, что в результате атаки гражданские объекты не пострадали.

Этим же утром после атаки Вооруженных сил Украины в Ярославской области загорелись резервуары с топливом. Глава региона Михаил Евраев сообщал, что в этом граничащем с Московской областью регионе отразили большинство ударов украинских беспилотников, но в один из промышленных объектов с топливом «произошло попадание».

Ночью 29 мая администрации Волгоградской области сообщила, что в Волгограде в результате атаки беспилотников оказался поврежден многоквартирный дом. По данным главы региона, под удар попал жилой дом в Краснооктябрьском районе. Предварительно известно о повреждении остекления балконов. Пострадавших и возгораний не зафиксировано.

Ранее в Черном море, у северного побережья Турции беспилотники атаковали три танкера.