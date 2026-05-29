Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Развожаев сообщил об отражении утренней атаки БПЛА на Севастополь

Развожаев: над Севастополем сбили три украинских беспилотника
Inna Varenytsia/Reuters

В Севастополе утром 29 мая отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале на платформе «Макс».

По словам главы региона, военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата в районе Северной стороны над акваторией моря.

Развожаев отметил, что в результате атаки гражданские объекты не пострадали.

Этим же утром после атаки Вооруженных сил Украины в Ярославской области загорелись резервуары с топливом. Глава региона Михаил Евраев сообщал, что в этом граничащем с Московской областью регионе отразили большинство ударов украинских беспилотников, но в один из промышленных объектов с топливом «произошло попадание».

Ночью 29 мая администрации Волгоградской области сообщила, что в Волгограде в результате атаки беспилотников оказался поврежден многоквартирный дом. По данным главы региона, под удар попал жилой дом в Краснооктябрьском районе. Предварительно известно о повреждении остекления балконов. Пострадавших и возгораний не зафиксировано.

Ранее в Черном море, у северного побережья Турции беспилотники атаковали три танкера.

 
Теперь вы знаете
Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!