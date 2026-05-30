В российском регионе объявили угрозу беспилотной опасности

Правительство Мордовии сообщило о беспилотной опасности в регионе

В Мордовии объявлена беспилотная опасность, сообщает правительство республики в Telegram-канале.

«На территории республики Мордовия объявлен сигнал «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали при необходимости звонит по номеру 112.

29 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе была объявлена воздушная тревога.

Накануне Развожаев также сообщал, что в Севастополе утром 29 мая отразили атаку украинских беспилотников.

По словам главы региона, военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата в районе Северной стороны над акваторией моря.

Развожаев отметил, что в результате атаки гражданские объекты не пострадали.

Этим же утром после атаки Вооруженных сил Украины в Ярославской области загорелись резервуары с топливом. Глава региона Михаил Евраев сообщал, что в этом граничащем с Московской областью регионе отразили большинство ударов украинских беспилотников, но в один из промышленных объектов с топливом «произошло попадание».

Ранее в Румынии беспилотник врезался в жилой дом рядом с украинской границей.