В российском регионе объявили угрозу беспилотной опасности

В Мордовии объявлена беспилотная опасность, сообщает правительство республики в Telegram-канале.
Местных жителей призвали при необходимости звонит по номеру 112.
29 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе была объявлена воздушная тревога.
Накануне Развожаев также сообщал, что в Севастополе утром 29 мая отразили атаку украинских беспилотников.
По словам главы региона, военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата в районе Северной стороны над акваторией моря.
Развожаев отметил, что в результате атаки гражданские объекты не пострадали.
Этим же утром после атаки Вооруженных сил Украины в Ярославской области загорелись резервуары с топливом. Глава региона Михаил Евраев сообщал, что в этом граничащем с Московской областью регионе отразили большинство ударов украинских беспилотников, но в один из промышленных объектов с топливом «произошло попадание».
Ранее в Румынии беспилотник врезался в жилой дом рядом с украинской границей.