В двух российских аэропортах приостановили полеты

Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля прекратили прием и выпуск самолетов
В Нижнем Новгороде и Ярославле временно ограничили полеты в аэропортах Чкалов и Туношна. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост о приостановке приема и отправки рейсов опубликован в 0:15. В нем уточняется, что меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Накануне в аэропортах Ярославля, Калуги и Череповца тоже вводили временные ограничения на полеты.

Тогда же стало известно, что на подлете к Череповцу в Вологодской области уничтожили три беспилотника. А всего за ночь регионы РФ атаковали 33 украинских БПЛА, заявили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

