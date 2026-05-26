Пассажиров эвакуировали из аэропорта Архангельска, территория оцеплена

Из аэропорта Архангельск эвакуировали пассажиров и персонал

Из аэропорта Архангельск эвакуировали пассажиров и персонал, территория оцеплена. Об этом сообщили в Telegram-канале «Архангельск №1».

«На месте работают кинологи и полиция. Рейсы отложили на 30 минут и более», — говорится в сообщении.

Причина срочной эвакуации на данный момент неизвестна. Сведений от официальных ведомств не поступало.

До этого в аэропорту Калининграда ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

25 мая стало известно, что в Нижнем Новгороде и Ярославле временно ограничили полеты в аэропортах Чкалов и Туношна.

Чаще всего подобные ограничения вводятся когда в регионе действует режим опасности атаки БПЛА. Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Украины. В ночь на 26 мая над Россией уничтожили 59 беспилотников.

Ранее аэропорт Иваново временно прекратил прием и выпуск воздушных судов.