В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода и Волгограда ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в ведомстве.

В Росавиации не назвали причину принятия данных мер.

26 мая из аэропорта Архангельска эвакуировали пассажиров и персонал, территорию оцепили. На месте работали кинологи и полиция. Рейсы отложили на 30 минут и более.

В этот же день в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России с 08:00 по 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили шесть беспилотников. В ведомстве отметили, что цели были уничтожены над территориями Белгородской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

