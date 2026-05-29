Часть россиян досрочно получит пенсии в июне

Некоторые пенсионеры в России получат июньские выплаты раньше обычного графика из‑за празднования Дня России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Социального фонда.

Уточняется, что перечисления за период длинных выходных — с 12 по 14 июня — будут отправлены на банковские счета до 11 июня включительно.

Также в ведомстве подчеркнули, что досрочный график распространяется на все категории пенсий: страховые и социальные, накопительные, а также выплаты по старости и инвалидности.

До этого кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в июне 2026 года у отдельных категорий пенсионеров выплаты могут увеличиться примерно на 30,47% относительно периода февраль—май. По его словам, такое повышение коснется тех, кто в мае 2026 года отметил 80-летие. Для данной категории предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в нее надбавки за уход, пояснил экономист.

Ранее россиянкам с пятью детьми напомнили о праве выйти на пенсию в 50 лет.