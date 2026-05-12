Пенсии некоторых россиян вырастут почти на треть в июне

Пенсии некоторых 80-летних россиян в июне 2026 года вырастут на 30,47% по сравнению с февралем-маем, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, увеличение пенсий в июне 2026 года затронет тех пенсионеров, кому в мае исполнилось 80 лет. Так, для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в нее надбавки за уход, пояснил экономист.

Допустим, страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату к ней) у 80-летнего юбиляра мая составляла в декабре 33542 рубля, привел пример Балынин. В январе сумма была увеличена на 7,6% в связи с тем, что страховые пенсии подлежали индексации именно на эту величину, сказал эксперт. По его словам, она получилась темпами на 2 п.п. выше инфляции. Соответственно, размер пенсионной выплаты в январе увеличился до 36091,19 рубля, уточнил Балынин.

По его словам, в феврале-мае пенсионеру из рассматриваемого примера была перечислена такая же сумма, а в июне будет уже увеличение в связи с 80-летним юбилеем в мае 2026 года.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля, надбавка за уход — 1413,86 рубля. Поэтому в июне в связи с достижением 80-летнего возраста размер страховой пенсии с учётом указанных оснований для увеличений у данного пенсионера возрастет до 47089,74 рубля. То есть размер выплаты в июне 2026 года у пенсионера из рассмотренного примера будет на 40,39% выше той, что была в декабре 2025 года, и на 30,47% — выше зачислений в феврале-мае 2026 года», — отметил Балынин.

По его словам, увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, у Социального фонда России есть вся необходимая информация.

