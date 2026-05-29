Россиянкам с пятью детьми напомнили о праве выйти на пенсию в 50 лет

Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до восьми лет, могут выйти на страховую пенсию по старости в 50 лет. Нужны также не менее 30 пенсионных коэффициентов и страховой стаж от 15 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Для матерей троих и четверых детей тоже действует досрочный выход на пенсию. Если женщина родила четырех детей и воспитала их до восьми лет, пенсию могут назначить в 56 лет. Если троих детей — в 57 лет. Условия по стажу и пенсионным коэффициентам такие же: минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 ИПК. Есть отдельная льгота для женщин с северным стажем. При рождении двух и более детей пенсию могут назначить в 50 лет, если у женщины есть 30 пенсионных коэффициентов, не менее 20 лет страхового стажа и не менее 12 календарных лет работы в районах Крайнего Севера. Для приравненных к ним местностей требуется не менее 17 лет работы», — отметил Балынин.

Экономист перечислил другие льготы, которые полагаются многодетным матерям и беременным женщинам.

Балынин подчеркнул, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 14 лет. По словам эксперта, также беременную женщину нельзя уволить по инициативе работодателя. Исключение — ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, уточнил Балынин. Он добавил, что беременных нельзя привлекать к ночной и сверхурочной работе, направлять в командировки, вызывать на работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Для женщин с детьми до трех лет такие условия возможны только с письменного согласия и при отсутствии медицинского запрета, сказал Балынин. Работницу также должны письменно предупредить о праве отказаться, констатировал эксперт. По его словам, такой же порядок действует для родителей детей-инвалидов, одиноких матерей и отцов с детьми до 14 лет, работников с тремя и более детьми до 18 лет, пока младшему ребенку не исполнилось 14 лет, а также для тех, кто ухаживает за больными членами семьи по медицинскому заключению.

Балынин добавил, что коллективный договор может давать родителям дополнительный отпуск без сохранения зарплаты — до 14 календарных дней. Его могут получить работники с двумя и более детьми до 14 лет, родители ребенка-инвалида до 18 лет, одинокие матери и отцы с ребенком до 14 лет, а также сотрудники, которые ухаживают за инвалидом I группы, сказал экономист. Такой отпуск можно присоединить к ежегодному или взять отдельно — полностью либо по частям, заключил Балынин.

Ранее ЛДПР предложила присваивать статус ветерана труда многодетным женщинам.