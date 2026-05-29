Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В порту Темрюка ликвидировали возгорание после падения обломков БПЛА

В Темрюке ликвидировали пожар в порту после атаки БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

На территории морского порта в Темрюке ликвидировали возгорание после падения обломков БПЛА. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Пожар произошел ночью 29 мая из-за атаки БПЛА киевского режима. В тушении участвовали 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России», — говорится в публикации.

29 мая в Минобороны сообщили, что средства ПВО за неделю сбили 44 управляемые авиационные бомбы, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 2628 дронов.

В ночь на 29 мая украинские дроны атаковали Волгоградскую область. Как рассказал губернатор Андрей Бочаров, ВСУ целились в объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Один из БПЛА попал в жилой дом в Краснооктябрьском районе Волгограда. В результате в здании оказалось повреждено остекление балконов. Никто из людей не пострадал.

Ранее в ДНР при атаке дрона по дому культуры пострадали семь человек.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!