В порту Темрюка ликвидировали возгорание после падения обломков БПЛА

В Темрюке ликвидировали пожар в порту после атаки БПЛА

На территории морского порта в Темрюке ликвидировали возгорание после падения обломков БПЛА. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Пожар произошел ночью 29 мая из-за атаки БПЛА киевского режима. В тушении участвовали 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России», — говорится в публикации.

29 мая в Минобороны сообщили, что средства ПВО за неделю сбили 44 управляемые авиационные бомбы, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 2628 дронов.

В ночь на 29 мая украинские дроны атаковали Волгоградскую область. Как рассказал губернатор Андрей Бочаров, ВСУ целились в объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Один из БПЛА попал в жилой дом в Краснооктябрьском районе Волгограда. В результате в здании оказалось повреждено остекление балконов. Никто из людей не пострадал.

Ранее в ДНР при атаке дрона по дому культуры пострадали семь человек.