В ДНР при атаке дрона по дому культуры пострадали семь человек

В результате удара беспилотников по Дому культуры в Шахтерске пострадали семь человек. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Шатов.
По его словам, в момент атаки в здании находились около 50 человек — сотрудники Дома культуры и посетители. Сам Шатов в это время проводил прием граждан.
Глава администрации уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще несколько человек получили травмы средней степени тяжести.
Незадолго до этого Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по школе в Каменско-Днепровском округе Запорожской области. На момент атаки детей в школе не было, никто не пострадал. Кроме того, в результате ударов ВСУ беспилотниками по региону, пострадали частные дома в селах Водяное и Великая Знаменка, были повреждены два автомобиля.
15 мая в Рязани число пострадавших после атаки беспилотников увеличилось до 28. Четырех детей доставили в детскую областную клиническую больницу.
Ранее в Рязани локализовали пожар на предприятии, произошедший в результате атаки БПЛА.