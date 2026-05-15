В ДНР при атаке дрона по дому культуры пострадали семь человек

Мэр Шатов: семь человек пострадали при ударе дрона по ДК в Шахтерске
В результате удара беспилотников по Дому культуры в Шахтерске пострадали семь человек. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Шатов.

По его словам, в момент атаки в здании находились около 50 человек — сотрудники Дома культуры и посетители. Сам Шатов в это время проводил прием граждан.

Глава администрации уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще несколько человек получили травмы средней степени тяжести.

Незадолго до этого Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по школе в Каменско-Днепровском округе Запорожской области. На момент атаки детей в школе не было, никто не пострадал. Кроме того, в результате ударов ВСУ беспилотниками по региону, пострадали частные дома в селах Водяное и Великая Знаменка, были повреждены два автомобиля.

15 мая в Рязани число пострадавших после атаки беспилотников увеличилось до 28. Четырех детей доставили в детскую областную клиническую больницу.

Ранее в Рязани локализовали пожар на предприятии, произошедший в результате атаки БПЛА.

 
Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

