В ДНР при атаке дрона по дому культуры пострадали семь человек

Мэр Шатов: семь человек пострадали при ударе дрона по ДК в Шахтерске

В результате удара беспилотников по Дому культуры в Шахтерске пострадали семь человек. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Шатов.

По его словам, в момент атаки в здании находились около 50 человек — сотрудники Дома культуры и посетители. Сам Шатов в это время проводил прием граждан.

Глава администрации уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще несколько человек получили травмы средней степени тяжести.

Незадолго до этого Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по школе в Каменско-Днепровском округе Запорожской области. На момент атаки детей в школе не было, никто не пострадал. Кроме того, в результате ударов ВСУ беспилотниками по региону, пострадали частные дома в селах Водяное и Великая Знаменка, были повреждены два автомобиля.

15 мая в Рязани число пострадавших после атаки беспилотников увеличилось до 28. Четырех детей доставили в детскую областную клиническую больницу.

Ранее в Рязани локализовали пожар на предприятии, произошедший в результате атаки БПЛА.