Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

Минобороны РФ отчиталось об уничтоженных за неделю ракетах и дронах ВСУ

Минобороны: ВС РФ за неделю сбили по три ракеты Storm Shadow и SCALP
Павел Львов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за минувшую неделю уничтожили более 2,6 тыс. украинских дронов и три крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 управляемые авиационные бомбы, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP производства Франции, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в заявлении.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 2 628 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным ведомства, ВС РФ за все время с начала специальной военной операции ликвидировали 153 332 украинских дрона. Еще были уничтожены 284 вертолета, 671 самолет, более 29,5 тыс. танков и иных боевых бронированных машин ВСУ.

В ночь на 29 мая над российской территорией сбили 208 украинских БПЛА самолетного типа. Несколько летательных аппаратов перехватили над акваторией Азовского моря, а также в Крыму и Краснодарском крае. Еще атаки дронов отразили в Курской, Ростовской, Владимирской, Ярославской, Брянской, Саратовской, Воронежской, Тверской, Белгородской, Орловской и Волгоградской областях.

Ранее в РФ создали двойную защиту зданий от атак дронов.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!