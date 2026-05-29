Минобороны РФ отчиталось об уничтоженных за неделю ракетах и дронах ВСУ

Минобороны: ВС РФ за неделю сбили по три ракеты Storm Shadow и SCALP

Вооруженные силы РФ за минувшую неделю уничтожили более 2,6 тыс. украинских дронов и три крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 управляемые авиационные бомбы, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP производства Франции, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в заявлении.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 2 628 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным ведомства, ВС РФ за все время с начала специальной военной операции ликвидировали 153 332 украинских дрона. Еще были уничтожены 284 вертолета, 671 самолет, более 29,5 тыс. танков и иных боевых бронированных машин ВСУ.

В ночь на 29 мая над российской территорией сбили 208 украинских БПЛА самолетного типа. Несколько летательных аппаратов перехватили над акваторией Азовского моря, а также в Крыму и Краснодарском крае. Еще атаки дронов отразили в Курской, Ростовской, Владимирской, Ярославской, Брянской, Саратовской, Воронежской, Тверской, Белгородской, Орловской и Волгоградской областях.

