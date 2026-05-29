Украинские беспилотники атаковали Волгоград, поврежден дом

В Волгограде в результате атаки беспилотников оказался поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщается в канале администрации Волгоградской области на платформе «Макс».

По информации главы региона, под удар попал жилой дом в Краснооктябрьском районе. Предварительно известно о повреждении остекления балконов. Пострадавших и возгораний не зафиксировано.

По словам губернатора, в ночь на 29 мая подразделения противовоздушной обороны министерства обороны РФ отражали массированную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Волгоградской области.

Вечером 28 мая глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что в результате атаки Вооруженных сил Украины по автомобилю ремонтной бригады в Углегорске трое сотрудников предприятия «Вода Донбасса» получили травмы, несовместимые с жизнью. В своем сообщении глава республики отметил, что из-за атаки со стороны Украины также были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее в ДНР при атаке дрона по дому культуры пострадали семь человек.