В российском посольстве заявили, что британские СМИ боятся сказать правду о Старобельске

Британские журналисты боятся озвучить правду о теракте в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале дипмиссии.

«Британские СМИ боятся сказать правду: «непоколебимую поддержку» Лондон оказывает именно такой Украине – убивающей детей с 2014 года. Все слова британских властей в защиту несовершеннолетних на этом фоне – лицемерие и манипуляция», — говорится в заявлении.

26 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные средства массовой информации, освещая трагедию в Старобельске, вывернули все с ног на голову. По словам дипломата, западные журналисты представили ситуацию так, словно в Старобельске атакованы были не дети, а российские военные.

Захарова также сказала, что Украина после удара по колледжу в ЛНР глумилась над ситуацией.

Ранее Путин раскритиковал западные СМИ за молчание о теракте в Старобельске.