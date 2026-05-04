Дело завели после того, как на Москве-реке опрокинулась моторная лодка с детьми

В Подмосковье завели дело после опрокидывания моторной лодки с детьми на борту
В Подмосковье завели уголовное дело после инцидента с опрокидыванием моторной лодки. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, мужчина, управлявший моторной лодкой, не справился с управлением на повороте и допустил опрокидывание судна. Все десять пассажиров, из которых семь несовершеннолетние, оказались в воде.

Инцидент произошел на Москве-реке в районе Красногорска. По словам очевидцев, капитан арендованного катера был пьян. Его задержали до прибытия полицейских. На судне произошла драка. Детей в возрасте двух и четырех лет госпитализировали с переохлаждением.

Ранее на Москве-реке перевернулся катер с полицейскими.

 
