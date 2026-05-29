Громкий хлопок произошел на заводе в Чебоксарах

В Чебоксарах произошел громкий хлопок на заводе во время утилизации отходов. Об этом сообщили в МЧС республики в «Максе».
«Около 15:20 дня на территории завода им. В.И. Чапаева в процессе утилизации отходов производства произошел хлопок без последующего горения», — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что в результате инцидента пострадавших нет.
17 мая 2026 года в районе станции метро «Черкизовская» на Амурской улице в Москве произошел крупный пожар. Возгорание случилось на строительной площадке под мостом Северо-Восточной хорды (СВХ). Очевидцы сначала слышали громкие хлопки, а затем повалил густой черный дым.
Автомобилисты жаловались на почти нулевую видимость. Из-за высокой температуры один из пролетов эстакады СВХ деформировался и просел. Движение по хорде в районе пожара было временно перекрыто в обе стороны.
Ранее пожар произошел в клиническом институте МОНИКИ в Москве.