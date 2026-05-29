Пожар произошел в клиническом институте МОНИКИ в Москве

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пожар произошел на территории Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Поступило сообщение о пожаре на территории МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского по адресу: улица Щепкина, дом 61/2», — сказал источник агентства.

По его информации, возгорание произошло в отдельно стоящем в кирпичном здании, приспособленном под склад. На место выехали дежурные подразделения.

27 мая в районе Нового шоссе в подмосковном Долгопрудном загорелся склад с мебелью, кулерами и геотекстилем. Изначально площадь возгорания в доме 3 на проезде Строителей составляла 600 кв. м, однако вскоре она увеличилась до 1,6 кв. м, а потом — до 4,7 тыс. «квадратов».

До прибытия МЧС со склада эвакуировали 20 человек. В тушении склада участвовали 79 пожарных и 24 единицы техники. Никто не пострадал.

Ранее россиянам объяснили главную причину взрывов пауэрбанков.

 
