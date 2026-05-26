Землетрясение магнитудой 3,9 произошло у берегов Сочи. Об этом сообщает Евро-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 27 км от Сочи и в 187 км от Краснодара. Подземные толчки произошли в море на глубине 35 км.

О пострадавших и разрушениях в ближайших населенных пунктах не сообщалось.

До этого землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье в Тихом океане вблизи побережья Северных Курил, его ощутили на Парамушире.

Недавно ученые МФТИ и Университета Иннополис разработали алгоритм SPAD (Seismogenic Patches Detection), который позволяет обнаружить наиболее опасные сейсмогенные участки тектонических разломов, на которых зарождаются сильнейшие землетрясения. Это поможет улучшить систему предупреждения катастроф и оценить сейсмические риски при строительстве.

Ранее в восточной части Карибского моря произошло землетрясение.