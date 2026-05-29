Матвиенко заявила об увеличении числа студенческих семей

Матвиенко: число студенческих семей в России за последнее время выросло в два раза

Число студенческих семей в России за последнее время выросло в два раза. Об этом заявила спикер Совфеда, глава Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«Коллеги, еще раз обращаю ваше внимание. Наша работа дает видимый результат. Конечно же, не так быстро, как бы нам хотелось, но, вот, точно процесс пошел. Пример — студенческие семьи. Их число в России за последнее время выросло в два раза», — сказала она.

В начале мая Минздрав РФ утвердил рекомендации по формированию «ответственного родительства и психологической подготовке» будущих родителей. Согласно им, организуют пять занятий по 60 минут с акушерами, педиатрами и психологами, оплачиваемые по системе обязательного медицинского страхования.

