Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России утвердили стандарты подготовки будущих отцов к рождению ребенка

Минздрав утвердил новые правила подготовки будущих родителей к рождению ребенка
Alex Ageev/Shutterstock/FOTODOM

Минздрав РФ утвердил рекомендации по формированию «ответственного родительства и психологической подготовке» будущих родителей. Согласно им, организуют пять занятий по 60 минут с акушерами, педиатрами и психологами, оплачиваемые по ОМС, пишет газета «Коммерсантъ».

Одним из главных нововведений стало активное вовлечение в подготовку к родительству отцов. Их будут учить уходу за новорожденным и основам поддержки при родах.

«Документ систематизирует работу «школ для беременных» (так называется официальная медицинская услуга, которую можно получить с 2026 года в рамках ОМС) и вводит единые стандарты психопрофилактической подготовки семей», — говорится в статье.

Занятия будут проходить в женских консультациях в кабинетах психопрофилактической подготовки либо психолого-социальной помощи. В обучении участвуют акушеры-гинекологи, терапевты, педиатры, психологи и социальные работники.

Как уточняется, предусмотрены как лекции, так и практические занятия с элементами дискуссии, следует из документа ведомства, который цитирует издание.

Кроме того, с будущими родителями специалисты намерены обсуждать темы грудного вскармливания, вакцинации, безопасности детей в автомобиле и профилактики несчастных случаев.

Ранее ученые назвали способ борьбы с бессонницей и депрессией для молодых мам.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!