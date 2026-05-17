В России утвердили стандарты подготовки будущих отцов к рождению ребенка

Минздрав РФ утвердил рекомендации по формированию «ответственного родительства и психологической подготовке» будущих родителей. Согласно им, организуют пять занятий по 60 минут с акушерами, педиатрами и психологами, оплачиваемые по ОМС, пишет газета «Коммерсантъ».

Одним из главных нововведений стало активное вовлечение в подготовку к родительству отцов. Их будут учить уходу за новорожденным и основам поддержки при родах.

«Документ систематизирует работу «школ для беременных» (так называется официальная медицинская услуга, которую можно получить с 2026 года в рамках ОМС) и вводит единые стандарты психопрофилактической подготовки семей», — говорится в статье.

Занятия будут проходить в женских консультациях в кабинетах психопрофилактической подготовки либо психолого-социальной помощи. В обучении участвуют акушеры-гинекологи, терапевты, педиатры, психологи и социальные работники.

Как уточняется, предусмотрены как лекции, так и практические занятия с элементами дискуссии, следует из документа ведомства, который цитирует издание.

Кроме того, с будущими родителями специалисты намерены обсуждать темы грудного вскармливания, вакцинации, безопасности детей в автомобиле и профилактики несчастных случаев.

