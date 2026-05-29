Матвиенко заявила, беременные не должны оставаться один на один со своими переживаниями

Матвиенко: будущие матери не должны оставаться одни со своими тревогами
Женщины, которые переживают, что не справятся с материнством, не должны оставаться один на один со своими тревогами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, ее цитирует ТАСС.

«Очень важно, чтобы будущие родители не боялись ими стать, смелее решались на рождение малыша. Конечно, бывают разные жизненные обстоятельства. Давить на людей категорически нельзя. Но девушки, женщины, которые переживают, смогут ли они справиться с материнством, — не должны оставаться наедине со своими тревогами», — сказала она.

До этого Минздрав РФ утвердил рекомендации по формированию «ответственного родительства и психологической подготовке» будущих родителей. Согласно им, организуют пять занятий по 60 минут с акушерами, педиатрами и психологами, оплачиваемые по системе обязательного медицинского страхования.

Занятия будут проходить в женских консультациях в кабинетах психопрофилактической подготовки либо психолого-социальной помощи. В обучении участвуют акушеры-гинекологи, терапевты, педиатры, психологи и социальные работники. Предусмотрены как лекции, так и практические занятия с элементами дискуссии.

Ранее Минтранс РФ предложил ввести новую меру поддержки для многодетных семей.

 
