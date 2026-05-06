Минтранс РФ предложил ввести новую меру поддержки для многодетных семей

Минтранс РФ: многодетным могут выделить бесплатные парковки для двух машин

Минтранс РФ предложил выделить многодетным семьям бесплатные парковки для двух автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, <...>, поддерживаем», — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что речь идет о семьях с четырьмя и более детьми.

В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей. Минтранс порекомендует инициативу регионам, но окончательное решение будут принимать региональные власти.

23 апреля председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов говорил, что ставку ипотеки для молодых многодетных семей необходимо обнулить.

Миронов считает, что ставка семейной ипотеки должна зависеть от количества детей, чем их больше, тем она меньше.

Предложения партии были направлены в правительство. По его мнению, изменения в семейной программе действительно будут работать на рождаемость.

Ранее Мишустин сообщил, что многодетные семьи продолжат получать пособия при небольшом превышении доходов.