Беспилотники атаковали нефтяной танкер в Черном море

Беспилотники атаковали танкер турецкой компании ALTURA со 140 тысячами тонн нефти. Об этом сообщает NTV.

Отмечается, что инцидент произошел Черном море, в 15 милях от Босфора. После удара по танкеру произошел мощный взрыв.

Экипаж судна запросил помощь, у танкера повреждены мостик и машинное отделение. Экипаж состоит из 27 турецких граждан, они не пострадали.

Это не первая атака на танкеры в Черном море за последние месяцы. 14 марта там был атакован греческий танкер Maran Homer. Инцидент произошел примерно в 26 км от Новороссийска. На борту находились 24 члена экипажа (10 греков, 13 филиппинцев и один румын), никто из них не пострадал. Повреждения получил только правый борт судна.

28 ноября прошло года два танкера загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников. Второй танкер Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

