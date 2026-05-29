Москвичей предупредили о холодной пятнице

Позднякова: температура воздуха не выше +13°C ожидается 29 мая в Москве
Кратковременный дождь и температура воздуха не выше +13°C ожидаются 29 мая в Москве. Об этом РИА Новости заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В пятницу в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. В течение всех суток местами будет приниматься кратковременный дождь», — сказала специалист.

По словам синоптика, минимальная температура в российской столице, как прогнозируется, составит +4...+6°C, по региону — +3...+8°C. Дневная температура в Москве — +11...+13°C, по региону — +8...+13°C.

«Температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов», — уточнила метеоролог.

До этого начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что в начале лета в Москве не стоит ждать тридцатиградусной жары. Он также добавил, что до конца мая москвичам не стоит ждать температуры выше +18°C. Также возможны небольшие дожди.

