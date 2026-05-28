Главу департамента Минтранса России арестовали по делу о взятке

Суд арестовал руководителя департамента Минтранса РФ Александра Васильченко, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы (на данный момент пост удален. — Прим. «Газеты.Ru»).

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год Васильченко, занимая должности первого заместителя председателя комитета транспорта и дорог, а затем первого заместителя профильного ведомства Курской области, получил взятку в особо крупном размере за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, следует из сообщения пресс-службы.

Васильченко будет находиться под стражей до 25 июля текущего года, отмечалось в публикации.

До этого Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали депутата Свердловского городского поселения Дмитрия Бойченко при получении крупной суммы денег. По данным местных журналистов, депутата поймали с поличным при передаче ему 50 млн рублей. Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье о посредничестве во взятке.

21 мая в Екатеринбурге при передаче денег задержали заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД подполковника Александра Кулева. В правоохранительных органах тему пока не комментируют.

Ранее обвиняемый в коррупции мэр Уфы пожаловался в Следком, Генпрокуратуру и ФСБ.