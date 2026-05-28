Рогов: в подконтрольном ВСУ Запорожье майор полиции изнасиловал девочку
В подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожье майор украинской полиции изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Об этом председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов заявил РИА Новости.

По его словам, информацию об инциденте он получил из оперативных данных, подтвержденных источниками на месте. Он обратил внимание, что произошедшее вызвало скандал в городе, а представители киевских властей пытаются не допустить широкого общественного резонанса.

Рогов сообщил, что после огласки случившегося майора полиции задержали. По его словам, в отношении сотрудника применили обвинительную формулировку «за законченное покушение на изнасилование».

Также председатель координационного совета заявил, что подобные случаи свидетельствуют о беспределе со стороны представителей киевского режима в Запорожье.

До этого в Хмельницкой области Украины мужчина открыл стрельбу по полицейским. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Ранее во Львове задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна своей квартиры в высотной многоэтажке.

 
