На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Хмельницкой области Украины мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Хмельницкой области на западе Украины мужчина открыл стрельбу по полицейским, в результате чего один правоохранитель не выжил. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

По ее информации, еще один полицейский получил ранения. Стрелявший скрылся с места преступления. В Хмельницком районе области проводится специальная операция для его поимки.

Как уточнили в ведомстве, инцидент со стрельбой произошел в селе Терловка около 14:35 (совпадает с мск). Полицейские остановили для проверки машину, водитель которой ранее был лишен прав. После этого он открыл огонь.

29 апреля в Ровненской области на западе Украины мужчина открыл огонь из автомата по сотрудникам военкомата и полицейским, в результате чего два человека получили ранения.

23 апреля во Львове задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна своей квартиры в высотной многоэтажке. По данным местных Telegram-каналов, он стрелял из револьвера типа «Флобер». Такое оружие не относится к боевому.

Ранее на Украине толпа напала на сотрудников ТЦК и полиции.

 
