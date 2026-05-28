Shaman «заставил» иноагентов петь с ним песню о России

Заслуженный артист России Shaman (он же — Ярослав Дронов) опубликовал новую песню «Россия-мама», в которой отражена идея противостояния России внешним вызовам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

По сюжету клипа Дронов предстает в образе детектива, расследующего дело. Лирический герой изображается как защитник национальных интересов, выступает символом объединения граждан и «указывает путь истины заблудшим душам».

В клипе под подозрение Shaman попадает журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и другие личности, признанные иноагентами в России. В какой-то момент их фотографии «оживают» и начинают петь вместе с Shaman о России.

Идея клипа принадлежит самому Дронову. Как признался музыкант, этой композицией он стремился «вызвать огонь на себя».

«Они говорят, что русские не правы и наши действия иррациональны. Любое зло, которое приходит к нам извне, мы победим, как это делали наши предки, наши деды, наши отцы и как это делаем мы», — заявил он.

Ранее комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не видит перспектив возвращения в Россию.

 
