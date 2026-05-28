Сергея Фургала хотят признать банкротом

Межрайонная ИФНС №7 по Омской области пытается признать бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала банкротом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации Telegram-канала, налоговая подала в суд на Фургала, дело будут рассматривать 16 июня в арбитражном суде Хабаровского края.

«Прошлой осенью из-за долгов государство хотело продать его квартиру на берегу моря во Владивостоке. Начальная цена была около 20 млн, но покупателей так и не нашли», — говорится в сообщении.

3 декабря 2025 года РИА Новости сообщало, что московский суд приговорил к 23 годам экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по второму уголовному делу, по совокупности с предыдущим приговором он получил 25 лет заключения.

Сам Фургал вину не признал. Во время заседания Хабаровского краевого суда, в котором он участвовал по видеосвязи из московского следственного изолятора «Лефортово», Фургал отметил, что за 5 лет следствия у него не нашли ни счетов, ни имущества, кроме построенного в 2003 году дома, автомобиля и машины для тайги.

Ранее Фургал подал иск против канала «Соловьев Live» и телеведущего Шеремета.