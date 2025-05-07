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Экс-губернатор Хабаровского края предложил прокурорам найти у него 8,5 миллиарда рублей

Фургал предложил прокурорам найти у него взысканные судом 8,5 миллиарда рублей
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Максим Блинов/РИА Новости

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил прокурорам найти у него 8,5 млрд рублей, которые с него взыскал суд. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-губернатор участвовал в заседании Хабаровского краевого суда по видеосвязи из следственного изолятора «Лефортово» в Москве. Фургал отметил, что за 5 лет следствия у него не нашли ни счетов, ни имущества, кроме построенного в 2003 году дома, автомобиля и машины для тайги.

Он заявил, что не знает и половины компаний, которыми он, по мнению государственного обвинения, управлял. Фургал подчеркнул, что познакомился с директорами и учредителями уже в суде.

Бывший губернатор предложил прокурорам помочь ему найти взысканные судом 8,5 млрд рублей. И тогда он с «огромным удовольствием» передаст их государству.

6 мая суд не удовлетворил жалобы на взыскание с Фургала и аффилированных с ним компаний 8 млрд 596 млн рублей.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд приговорил Фургала к 22 годам колонии. Вместе с ним были осуждены помощник экс-губернатора Андрей Карепов, который получил 21 год, а также предприниматель из Хабаровска Андрей Палей, осужденный на 17 лет. Бывший инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров был приговорен к 9,5 года лишения свободы.

Ранее Фургал подал иск против канала «Соловьев Live» и телеведущего Шеремета.

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