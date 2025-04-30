Фургал подал иск против канала «Соловьев Live» и телеведущего Шеремета

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подал в московский суд иск о защите чести и достоинства против телеведущего Иннокентия Шеремета и канала «Соловьев Live». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

«Истец указал, что в эфире программы «День Z с Иннокентием Шереметом» на канале «СОЛОВЬЕВ LIVE» гражданин Шеремет И.В. распространил недостоверные сведения, порочащие честь и достоинства Фургала С.И.», — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что Шеремет неоднократно утверждал, что Фургал причастен к функционированию преступного сообщества «Общак» и совершению им преступлений.

В пресс-службе столичных судов также уточнили, что экс-глава Хабаровского края считает, что высказывания телеведущего — ложные и оскорбительные. Он требует опубликовать опровержение и компенсировать моральный вред.

Подготовку дела к судебному разбирательству назначили на 26 мая.

До этого сообщалось, что Хабаровский краевой суд во вторник, 6 мая, рассмотрит жалобы на взыскание свыше 8,5 млрд рублей с Сергея Фургала и аффилированных с ним компаний.

Приговор Фургалу был вынесен Люберецким городским судом Подмосковья 10 февраля 2023 года. Суд приговорил экс-главу Хабаровского края к 22 годам колонии. Вместе с ним были осуждены помощник экс-губернатора Андрей Карепов, который получил 21 год, а также предприниматель из Хабаровска Андрей Палей, осужденный на 17 лет. Бывший инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров был приговорен к 9,5 года лишения свободы.

Ранее в Хабаровске арестовали крупный участок в рамках дела Фургала.