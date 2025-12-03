Экс-губернатора Хабаровского края Фургала осудили на 23 года по второму делу

В Москве суд приговорил к 23 годам экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по второму уголовному делу, по совокупности с предыдущим приговором он получил 25 лет заключения. Об этом пишет РИА Новости.

«Окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима, по совокупности с приговором Люберецкого городского суда Московской области — 25 лет», — огласила решение коллегия в Бабушкинском суде столицы.

15 октября гособвинение попросило суд приговорить Фургала к 25 годам лишения свободы по делу о хищениях и создании преступной группировки.

В феврале 2023 года Люберецкий суд Подмосковья приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации расправ и покушении на жизнь. Второе уголовное дело — о хищении активов «МСП Банка» — рассматривали в Бабушкинском суде Москвы. В числе обвиняемых 10 человек, в том числе сотрудники предприятий группы «Торэкс».

Сам Фургал вину не признал. Во время заседания Хабаровского краевого суда, в котором он участвовал по видеосвязи из московского следственного изолятора «Лефортово», Фургал отметил, что за 5 лет следствия у него не нашли ни счетов, ни имущества, кроме построенного в 2003 году дома, автомобиля и машины для тайги.

Ранее жилье Фургала во Владивостоке арестовали и выставили на торги.