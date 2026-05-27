Митрополит Иларион рассказал о подозрениях насчет автора письма в полицию

РИА Новости: у митрополита Илариона есть подозрения об авторе письма в полицию

Митрополит Иларион, задержанный в Чехии за якобы хранение наркотиков и отпущенный без предъявления обвинения, рассказал в беседе с РИА Новости, кто мог написать анонимное письмо в полицию.

«У меня есть вполне конкретные подозрения (об авторе письма — прим. ред.), но я ими не хотел бы делиться. Когда следствие закончится, я смогу сказать, подтвердило оно их или нет», — сказал он журналистам.

25 мая в Чехии полиция задержала митрополита Илариона после обнаружения в его автомобиле четырех контейнеров с веществом белого цвета. 26 мая митрополита Илариона отпустили.

По словам митрополита и его защиты, сотрудники полиции не объяснили причину остановки и сразу приступили к досмотру. Адвокат отметил, что на шоссе автомобиль фактически ждали две полицейские машины. Правоохранители сразу запросили документы у водителя и у священнослужителя, хотя никаких претензий по нарушению правил не предъявили, утверждает защита.

Митрополит Иларион был направлен в Чехию на служение в 2024 году решением Священного Синода РПЦ.

Ранее митрополит Иларион поблагодарил патриарха Кирилла за помощь в освобождении.