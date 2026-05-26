Митрополит Иларион поблагодарил патриарха Кирилла за помощь в освобождении

Освободившийся после задержания в Чехии митрополит Иларион поблагодарил патриарха Кирилла и МИД РФ за помощь. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Особую признательность выражаю Святейшему Патриарху за его поддержку и молитвы, а также Министерству иностранных дел Российской Федерации, лично Марии Владимировне Захаровой, российским дипломатам и всем, кто не остался безучастным в этой непростой ситуации», — написал он.

Митрополит Иларион также пообещал позже рассказать подробности случившегося.

25 мая в Чехии полиция задержала митрополита Илариона после обнаружения в его автомобиле четырех контейнеров с веществом белого цвета.

По словам митрополита и его защиты, сотрудники полиции не объяснили причину остановки и сразу приступили к досмотру. Адвокат отметил, что на шоссе автомобиль фактически ждали две полицейские машины. Правоохранители сразу запросили документы у водителя и у священнослужителя, хотя никаких претензий по нарушению правил не предъявили, утверждает защита.

Митрополит Иларион с 2009 по 2022 годы возглавлял Отдел Внешних Церковных Связей (ОВЦС) РПЦ. В 2022 году он был назначен митрополитом Будапештским и Венгерским с освобождением от должности председателя ОВЦС. В 2024 году освобожден от управления епархией и почислен на покой. Решением Синода митрополит Иларион был направлен на служение в Карловы Вары.

Ранее МИД России заявили протест временному поверенному Чехии в связи с задержанием Илариона.