В Чехии задержали митрополита РПЦ Илариона

В Чехии полиция задержала митрополита Русской Православной Церкви (РПЦ) Илариона после обнаружения в его автомобиле четырех контейнеров с веществом белого цвета. Об этом сообщается в Telegram-канале священнослужителя.

По словам митрополита и его защиты, сотрудники полиции не объяснили причину остановки и сразу приступили к досмотру. Адвокат отметил, что на шоссе автомобиль фактически ждали две полицейские машины. Полицейские сразу запросили документы у водителя и у митрополита, хотя никаких претензий по нарушению правил не предъявили, утверждает защита.

«Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным», — заявил митрополит.

Защита обратила внимание на то, что личные вещи и сумки священнослужителя фактически не досматривались, внимание полиции сразу сосредоточилось на багажнике. Утверждается, что митрополита увели в магазин на заправке и не дали ему наблюдать за досмотром. Адвокат заявил, что признаки нарушения процессуального порядка очевидны.

Сторона защиты потребовала сохранить все видеозаписи с момента остановки автомобиля, провести независимую экспертизу вещества, проверку отпечатков пальцев и ДНК.

Инциденту предшествовал длительный период давления на митрополита, отмечается в публикации. По словам Илариона, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место служения в Карловых Варах,

Митрополит Иларион был направлен в Чехию на служение в 2024 году решением Священного Синода РПЦ. Это произошло на фоне того, что экс-помощник священнослужителя выдвинул против него обвинения в домогательствах. Митрополит в ответ рассказал о странностях в поведении молодого человека и о женщине, которая назвалась его матерью и вымогала у него €384 тыс.

Ранее митрополит Иларион допустил существование инопланетян и причислил их к ангелам.

 
