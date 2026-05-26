Митрополит Иларион выходит на свободу

Задержанного в Чехии митрополита Илариона выпустили на свободу
Задержанный в Чехии митрополит Иларион выходит на свободу. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Митрополит Иларион и оператор выходят на свободу. Подробности позже», — сказано в сообщении.

25 мая в Чехии полиция задержала митрополита Илариона после обнаружения в его автомобиле четырех контейнеров с веществом белого цвета.

По утверждению митрополита Илариона и его защиты, сотрудники полиции не объяснили причину остановки автомобиля на шоссе, где ее ждали две машины. Защита обратила внимание на то, что личные вещи и сумки священнослужителя фактически не досматривались, внимание полиции сразу сосредоточилось на багажнике. Утверждается, что митрополита увели в магазин на заправке и не дали ему наблюдать за досмотром. Адвокат заявил, что признаки нарушения процессуального порядка очевидны.

Митрополит Иларион с 2009 по 2022 год возглавлял Отдел Внешних Церковных Связей (ОВЦС) РПЦ, затем был назначен митрополитом Будапештским и Венгерским, в 2024 году освобожден от управления епархией и почислен на покой, а решением Синода направлен на служение в Карловы Вары.

Ранее МИД России заявили протест временному поверенному Чехии в связи с задержанием Илариона.

 
