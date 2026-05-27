Митрополит Иларион пообещал доложить о своем освобождении патриарху Кириллу

Митрополит Иларион, освобожденный после задержания в Чехии, заявил в беседе с РИА Новости, что место его дальнейшего служения определит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Я доложу о случившемся святейшему патриарху и оставлю вопрос на его благоусмотрение», – сказал он.

25 мая в Чехии полиция задержала митрополита Илариона после обнаружения в его автомобиле четырех контейнеров с веществом белого цвета.

По словам митрополита и его защиты, сотрудники полиции не объяснили причину остановки и сразу приступили к досмотру. Адвокат отметил, что на шоссе автомобиль фактически ждали две полицейские машины. Правоохранители сразу запросили документы у водителя и у священнослужителя, хотя никаких претензий по нарушению правил не предъявили, утверждает защита.

Митрополит Иларион был направлен в Чехию на служение в 2024 году решением Священного Синода РПЦ.

26 мая митрополита Илариона выпустили на свободу.

Ранее митрополит Иларион поблагодарил патриарха Кирилла за помощь в освобождении.