Комары выбрали любимую часть тела для укуса

Энтомолог Хряпин: комары чаще всего выбирают голову для укуса
Комары чаще всего отдают предпочтение голове, когда выбирают место для укуса. Об этом рассказал энтомолог Роман Хряпин в беседе с aif.ru.

Он объяснил, что голова является наиболее привлекательной частью тела для комаров из-за углекислого газа, который мы выдыхаем ртом и носом.

«Вокруг нашей головы создается некое облачко углекислого газа, которое привлекает комаров», — отметил эксперт.

Он добавил, что значение играет недоступность кожи, которая, в отличие от других участков тела, закрыта одеждой.

Хряпин также рассказал, что комары чаще всего кусают более крупных людей, а также тех, кто склонен к обильному потоотделению. Эксперт отметил, что чем больше выдыхаемого углекислого газа производит организм, тем привлекательнее он для комаров. Другим привлекающим фактором служит тепло, которое более крупные люди вырабатывают сильнее из-за большей площади тела.

До этого врач Ольга Уланкина порекомендовала для защиты дома от комаров выбирать средства с небольшой концентрацией действующего вещества. По ее словам, не следует использовать в помещении средства, в составе которых есть диэтиламид толуиловой кислоты или перметрин. Они могут спровоцировать аллергические реакции, отеки, кожные высыпания и нарушения дыхания.

