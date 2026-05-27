Врач рассказала об опасных симптомах после укусов комаров

Если после комариных укусов у человека появляются такие тревожные симптомы, как лихорадка, ломота в суставах и общее недомогание – это сигнал обратиться к врачу. В других случаях насекомые не представляют опасности, даже если человека атаковал целый рой – достаточно воспользоваться специальной мазью, рассказала 360.ru главный инфекционист по детским болезням Московской области Елена Мескина.

Если никаких признаков ухудшения самочувствия после большого количества укусов не появилось, то максимум дискомфорта доставит лишь зуд, не исключена также вероятность аллергической реакции. С такими последствиями можно справиться с помощью мазей, отметила врач.

«Есть неплохие кожные мази, которые содержат гормональные препараты. Это совершенно безопасные препараты, потому что они не всасываются внутрь, они действуют местно», — пояснила Мескина.

По ее словам, также можно применить антигистаминные препараты для снятия воспаления на месте укусов.

Напомним, сразу в нескольких регионах России зафиксировали аномальное нашествие комаров. Так, полчища насекомых заметили в Подмосковье, Рязанской области, Нижегородской и Волгоградской областях, в Республике Башкортостан, а также в Свердловской и Тюменской областях. Местные жители отмечают, что в этом году «кровопийцы созрели» на 3–4 недели раньше обычного.

Энтомологи отмечают, что это связано с идеальными погодными условиями, для их размножения, которые сложились еще зимой: большое количество снега создало естественную термоизоляцию, под которой комариные личинки и яйца пережили сильные морозы.

Роспотребнадзор ранее назвал опасную инфекцию, которую могут переносить комары в России.