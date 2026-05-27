Россиянам назвали категории людей, которых чаще всего кусают комары

Комары чаще всего кусают более крупных людей, а также тех, кто склонен к обильному потоотделению. Об этом aif.ru рассказал энтомолог Роман Хряпин.

По словам специалиста, комаров привлекают некоторые физиологические особенности людей. При этом главным ориентиром для этих насекомых является углекислый газ.

«Чем больше выдыхаемого углекислого газа производит организм, тем привлекательнее он для комаров. Соответственно, люди более крупные, с большим объемом легких, производят такого газа при выдыхании больше. Они, естественно, более привлекательны для комаров, чем маленькие», — объяснил эксперт.

Он отметил, что другим привлекающим фактором служит тепло, которое более крупные люди вырабатывают сильнее из-за большей площади тела.

Помимо этого, комаров притягивает временное повышение температуры тела после физических нагрузок. В таком случае усиленная выработка тепла делает человека более заметной целью для насекомых. Биолог добавил, что комары часто атакуют и тех, кто склонен к обильному потоотделению.

До этого Хряпин говорил, что комары чаще всего кусают человека в голову, поскольку их привлекает углекислый газ из ротовых и носовых отверстий. Помимо этого, по словам специалиста, немаловажную роль играет и доступность кожи в этом месте.

Ранее Роспотребнадзор назвал опасную инфекцию, которую могут переносить комары в России.