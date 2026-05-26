Врач рассказала, как выбрать безопасное средство от комаров для дома

Врач Уланкина: средства от комаров могут вызвать отеки и кожные высыпания

Для защиты дома от комаров следует выбирать средства с небольшой концентрацией действующего вещества. Об этом RT рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Некоторые репелленты категорически не рекомендуется использовать в закрытых пространствах. Если воздух не циркулирует, их концентрация значительно повышается, как и риск токсического воздействия. Перед использованием важно внимательно изучить инструкцию», — предупредила специалист.

По ее словам, не следует использовать в помещении средства, в составе которых есть диэтиламид толуиловой кислоты или перметрин. При применении продукции со вторым веществом возрастает риск накопления токсичных паров, которые провоцируют аллергические реакция, отеки, кожные высыпания и нарушения дыхания.

Врач подчеркнула, что для закрытых помещений нужно выбирать менее мощные препараты, такие как средства на основе пикаридина. С их помощью удается эффективно отпугивать насекомых, избежав при этом появления раздражений кожи и дыхательных путей. При этом применять средства необходимо исключительно по инструкции.

Для того чтобы исключить серьезный вред здоровью, для защиты от комаров рекомендуется использовать натуральные средства, в числе которых масла лаванды, чайного дерева, эвкалипта и лемонграсса. Их можно добавлять в аромалампы и диффузоры, а также наносить на кожу.

Кроме того, избавиться от комаров дома поможет вентилятор, поскольку потоки воздуха затрудняют полет насекомых.

