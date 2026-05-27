МВД: Россия за несколько лет укрыла более 2,5 млн человек от украинских нацистов

Россия за последние несколько лет приняла более 2,5 млн человек, укрывшихся от украинских нацистских преступников. Об этом сообщил первый замначальника департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Алексей Егоров, пишет ТАСС.

По его словам, из этого числа 109 тысяч человек получили временное убежище на территории России, еще 79 тысяч — разрешение на временное проживание, а также вид на жительство, более 4 тысяч человек получили российское гражданство.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что объединяет немецких и украинских нацистов. По его словам, это отношение к тем, кого они хотят поработить. Лавров отметил, что «немецкие нацисты сжигали евреев только за то, что они евреи, а украинские сжигали русских людей в Одессе 2 мая 2014 года только за то, что они русские».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что неонацизм на Украине «мутировал», смешавшись с терроризмом.

Ранее в СВР рассказали о мерах Запада по сокрытию распространения нацизма на Украине.