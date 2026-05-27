Россия за последние несколько лет приняла более 2,5 млн человек, укрывшихся от украинских нацистских преступников. Об этом сообщил первый замначальника департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Алексей Егоров, пишет ТАСС.
По его словам, из этого числа 109 тысяч человек получили временное убежище на территории России, еще 79 тысяч — разрешение на временное проживание, а также вид на жительство, более 4 тысяч человек получили российское гражданство.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что объединяет немецких и украинских нацистов. По его словам, это отношение к тем, кого они хотят поработить. Лавров отметил, что «немецкие нацисты сжигали евреев только за то, что они евреи, а украинские сжигали русских людей в Одессе 2 мая 2014 года только за то, что они русские».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что неонацизм на Украине «мутировал», смешавшись с терроризмом.
Ранее в СВР рассказали о мерах Запада по сокрытию распространения нацизма на Украине.