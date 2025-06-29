Германских и украинских нацистов объединяет отношение к тем, кого они хотят поработить. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым, передает ТАСС.

«Нацисты сжигали евреев только за то, что они евреи, а нацисты украинские сжигали русских людей в Одессе 2 мая 2014 года только за то, что они русские», — сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что с Европой «бессмысленно разговаривать», пока данная тема не будет прояснена. При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что РФ продолжит отстаивать справедливое урегулирование конфликта на Украине.

В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Францию в поддержке неонацизма, который расцвел на Украине. Дипломат указала, что Париж делает это с «невероятной» и «сумасшедшей» стихией. При этом Захарова подчеркнула, что неонацизм на Украине «мутировал», смешавшись с терроризмом.

Ранее Лавров назвал правительство Украины «выкормленными нацистами».