Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Францию в поддержке неонацизма, который расцвел на Украине. В интервью РИА Новости она указала, что Париж делает это с «невероятной» и «сумасшедшей» стихией.

Захарова подчеркнула, что неонацизм на Украине «мутировал», смешавшись с терроризмом.

«Это не значит, что он перерос неонацизм, так сказать, в своем основании, вот этот вот киевский режим, нет, он там является таким сущностным звеном, прошивкой нынешних киевских властей. Но по методологии он пошел еще дальше, превратившись просто в настоящую международную террористическую ячейку или явление», — объяснила она.

Представитель МИД напомнила о регулярных терактах Киева против «мирных жителей, детей, женщин и стариков. Соответствующие действия поддерживает Париж, поставляя Украине вооружение и деньги, отметила Захарова. Она также отметила, что Франция ни разу не осудила теракты со стороны Украины.

До этого Захарова заявляла, что президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает попытки послать Владимиру Зеленскому сигнал по возрасту мобилизации и перекрыть любую миролюбивую риторику по украинскому конфликту.

Ранее посольство России обвинило Францию в эскалации конфликта на Украине.