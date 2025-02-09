Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова обвинила Францию в поддержке нацистов на Украине

Захарова: Франция официально поддерживает расцветший на Украине неонацизм
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Францию в поддержке неонацизма, который расцвел на Украине. В интервью РИА Новости она указала, что Париж делает это с «невероятной» и «сумасшедшей» стихией.

Захарова подчеркнула, что неонацизм на Украине «мутировал», смешавшись с терроризмом.

«Это не значит, что он перерос неонацизм, так сказать, в своем основании, вот этот вот киевский режим, нет, он там является таким сущностным звеном, прошивкой нынешних киевских властей. Но по методологии он пошел еще дальше, превратившись просто в настоящую международную террористическую ячейку или явление», — объяснила она.

Представитель МИД напомнила о регулярных терактах Киева против «мирных жителей, детей, женщин и стариков. Соответствующие действия поддерживает Париж, поставляя Украине вооружение и деньги, отметила Захарова. Она также отметила, что Франция ни разу не осудила теракты со стороны Украины.

До этого Захарова заявляла, что президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает попытки послать Владимиру Зеленскому сигнал по возрасту мобилизации и перекрыть любую миролюбивую риторику по украинскому конфликту.

Ранее посольство России обвинило Францию в эскалации конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами