Власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие меры, чтобы их граждане не узнали о широком распространении нацистской идеологии на Украине. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«По поступающей в СВР информации, власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие административные меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине», — говорится в сообщении.

В СВР уточнили, что журналистам во время записи репортажей с участием украинцев предписывается вежливо просить их на время съемок скрывать нацистские атрибуты и воздерживаться от нежелательных действий, например, демонстрации соответствующего приветствия. Если же в материале появилась нацистская символика, то журналистам грозит за это ответственность, вплоть до уголовной.

При этом в Службе внешней разведки отметили, что сам факт присутствия нацистских идей на Украине хорошо известен странам Запада. И, например, власти современной Германии не видят в этом ничего плохого и, по сути. игнорируют преступления нацистского периода своей истории.

До этого израильский политолог Яков Кедми заявил, что Евросоюз не только лояльно относится к проявлениям нацизма на Украине, но и поддерживает его в собственных странах. В частности, он напомнил, как в Брюсселе, «в сердце культурной Европы», в середине 50-х годов прошлого века были зоопарки с людьми из Африки. Эксперт сделал акцент на том, что это было уже после Гитлера и окончания Второй мировой войны.

Ранее историк рассказал о корнях украинского национализма.