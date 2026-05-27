В Подмосковье съехались 1,5 тысячи перинатологов из России и других стран

В Подмосковье сегодня стартовал областной конгресс по перинатальной медицине, на который прибыли 1,5 тысячи экспертов со всей страны, а также из Казахстана и Узбекистана. Старт масштабному мероприятию, на котором специалисты будут делиться друг с другом своим опытом и лучшими практиками в деле спасения детей, дал глава региона Андрей Воробьев.

«Я хочу поблагодарить врачей, которые заботятся о наших детях еще до рождения, в момент появления на свет и в первые дни их жизни. Вопросы демографии, деторождения всегда в центре нашего внимания. По президентскому проекту в Подмосковье были построены перинатальные центры», — цитирует губернатора 360.ru.

На сегодняшний день в регионе налажена трехуровневая система родовспоможения, в которая включает в себя 17 роддомов и семь учреждений третьего уровня, в том числе НИИ акушерства и гинекологии и шесть перинатальных центров. Врачи работают с самыми сложными случаями, помогают при тяжелых патологиях и выхаживают недоношенных детей.

Каждый год в роддомах региона принимают порядка 70 тыс. малышей – только в этом году на свет появилась 21 тыс. детей. Младенческую смертность за десять лет удалось снизить более чем в два раза. Подобным опытом важно делиться, врачи должны обмениваться компетенциями, так как это напрямую влияет на развитие системы здравоохранения, подчеркнул принимающий участие в конгрессе президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Минздрава РФ, академик РАН Лео Бокерия.

Церемония открытия конгресса сопровождалась вручением наград медикам, работающим в местных роддомах и перинатальных центрах.

Воробьев поблагодарил участников конгресса, которые прибыли ради обмена опытом из других регионов и стран, подчеркнув, что даже самые современные медучреждения и опытные врачи должны продолжать учиться и осваивать новые практики.

В рамках конгресса «Подмосковные встречи. У истоков жизни» запланирована также медицинская выставка, на которой медикам покажут самое современное оборудование, а также проведут для них мастер-классы.

Напомним, в середине апреля президент Владимир Путин сообщил, что в России показатель младенческой смертности в России снизился до абсолютного минимума в истории страны. А до этого, в июле 2025 года глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял о резком снижении показателей детской смертности в России на 16% в последние пять лет.

В Госдуме ранее предложили решение для улучшения системы родовспоможения.

 
