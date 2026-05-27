Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные некоммерчекие организации (НКО) никак не отреагировали на трагедию в Старобельске. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе сессии Международного форума по безопасности дипломат обратила внимание на то, что мир сейчас «содрогнулся» от того, как по общежитию колледжа в Старобельске был нанесен прицельный удар украинских войск.

«Вы что-нибудь слышали от неправительственных организаций, которые занимаются защитой детей, помощью детям в конфликтах?» — сказала Захарова, отметив, что он них не прозвучало ни слова.

В ночь на 22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали ООН признать удар ВСУ по общежитию военным преступлением. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

27 мая генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку украинских военных на колледж в Старобельске.

Ранее Захарова прокомментировала отказ японских журналистов ехать в Старобельск.